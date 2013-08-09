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Eingestellt
260 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Die Avent Airflex Flasche arbeitet mit dem Airflex Ventil, das sich aktiv im Rhythmus von Babys natürlichem Saugen bewegt.
In einer klinischen Studie wurde bewiesen, dass mit Avent Flaschen gefütterte zwei Wochen alte Neugeborene weniger häufig unter schmerzhaften Koliken leiden als mit herkömmlichen Flaschen gefütterte Babys. (Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/Avent.)
4.6
von 5
34
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Danaliju
09/08/2013
Suisse
top Produkt
Top, unsere Flaschen werden jetzt schon vom 2.Kind benutzt. So langsam sehen sie etwas zerkratzt aus, aber von innen sind sie noch top in Schuß. Einfach ein paar neue Sauger drauf!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF663/27 Classic PES baby bottle verfasst
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Mami88
25/01/2012
Deutschland
Gute Flaschen
Die Flaschen sind echt strapazierfähig und machen einen sehr guten stabilen Eindruck. Und ich finde sie schön designt.
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Diese Bewertung wurde für SCF663/27 Classic PES baby bottle verfasst
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Mand82
02/10/2013
United Kingdom
Great at reducing wind in baby
Great quality bottles, changed to these for my colicky baby and they worked! So good I am now a solid avent product user. Recommend their dummies too as they are the only ones to come with a cover, which wen out about is a lifesaver.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Airflex SCF643/17 Classic baby bottle verfasst
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