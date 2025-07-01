Payez plus tard avec Klarna
D'offres exclusives pour les membres Philips.
Livraison gratuite des CHF40
Retour gratuit sous 30 jours
Philips Avent Airflex Biberon Classic
Arrêté
Assistance
SCF643/17
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Tout (7)
Pièces et accessoires (1)
Performance (1)
Pourquoi le capuchon de mon biberon Anti-colic Philips Avent présente-t-il des trous ?
La présence de bulles d'air dans le biberon pendant l'utilisation est-elle normale ?
Qu'est-ce qui permet aux biberons Philips Avent de limiter les coliques ?
Puis-je réchauffer mon biberon Avent au micro-ondes ?
Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?