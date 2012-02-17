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Eingestellt
SCF666/17
1 Flasche
330 ml
Sauger mit variablem Nahrungsfluss
ab dem 3. Monat
Ausreichend Schlaf und eine ausgewogene Ernährung sind für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres Babys unverzichtbar. In einer klinischen Studie wurde untersucht, ob das Design der Flaschen Auswirkungen auf das Verhalten der Babys und Kleinkinder hat. Dabei zeigte sich, dass die Philips Avent Klassik-Babyflasche gegenüber der Vergleichsflasche Unwohlsein um etwa 28 Minuten pro Tag reduziert (46 Min im Vergleich zu 74 Min, P = 0,05). Dies gilt besonders nachts.**
Wenn Ihr Baby trinkt, bewegt sich das spezielle Ventil im Avent Sauger, um Luft in die Flasche und nicht in den Magen Ihres Babys zu lassen. So kann Ihr Baby wie beim Stillen den Milchfluss kontrollieren.
Es sind fünf verschiedene Saugerstufen verfügbar.
3.9
von 5
13
Bewertungen
Fabienne1211
17/02/2012
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF666/17 Klassik-PES-Babyflasche verfasst
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cansadadelnick
28/07/2013
España
le doy un 10
es el unico biberon que pe gusta a mi hijo. compre de otras marcas y los uso de tapper
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF666/17 Classic PES baby bottle verfasst
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PREVOTATDADOU
23/11/2012
France
Génial
Vu la différence de prix minime avec les classics avec bague d'adaptation j'aurai dû acheter ceux-là dès le départ!!! Car je tire mon lait et quel désarroi lorsque l'on renverse le lait car on a oublié de mettre la bague d'adaptation un matin où l'on est pas bien réveillée.....
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Diese Bewertung wurde für SCF666/17 Biberon Classic PES verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
Laut einer klinischen Studie leiden Babys im Alter von 2 Wochen weniger an Unwohlsein als Babys, die mit einer anderen Flasche gefüttert werden. (Studie des Institute of Child Health, London 2008.)
Eine klinische Studie hat gezeigt, dass zwei Wochen alte Babys, die mit der Avent Flasche gefüttert werden, besonders nachts weniger unter Koliken leiden als Babys, die mit einer herkömmlichen Flasche gefüttert werden.