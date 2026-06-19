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Philips AventLern-Set für Babys

SCF683/07

Babys erster Schritt zum Becher

Das Philips Avent Trink-Lern-Set SCF683/07 ist mit seinem weichen, tropffreien Trinkschnabel besonders sanft zum Zahnfleisch Ihres Babys.

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Griffe zum leichten Halten von Flaschen

Babys erster Schritt zum Becher

  • 260 ml

  • Sauger mit variablem Nahrungsfluss

Abnehmbare Griffe für guten Halt

Abnehmbare Griffe für guten Halt

Befestigen Sie die Griffe für guten Halt an der Babyflasche, um Ihrem Baby das selbstständige Trinken zu erleichtern.

Weicher, tropffreier Trinkschnabel

Weicher, tropffreier Trinkschnabel

Ersetzen Sie den Anti-Kolik Sauger durch den weichen, tropffreien Trinkschnabel, der besonders sanft zu Babys Zahnfleisch ist.

Den Sauger mit einem weichen Trinkschnabel ersetzen

Den Sauger mit einem weichen Trinkschnabel ersetzen

Verwandeln Sie die Flasche ganz einfach, indem Sie den Anti-Kolik Sauger durch einen weichen, tropfsicheren Trinkschnabel ersetzen.

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 