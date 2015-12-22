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Eingestellt
Ersatz-Trinkhalmsets
Mit Bürste
4.7
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
gaucioso
22/12/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Ottima soluzione
ideali per rigenerare i vecchi bicchieri senza la necessità di comprali nuovi
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst
Aigg
02/09/2015
Italia
Verifizierter Käufer
Ottimo prodotto
Questo prodotto é da ritenersi molto valido, poiché contiene due ricambi per la tazza con cannuccia di qualsiasi modello. Infatti le cannucce di plastica rigida si possono ritagliare a misura corretta e permettere l'utilizzo così per qualsiasi biberon Avent. Comodo anche lo scovolino per pulire gli interni degli accessori.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Tazze con cannuccia verfasst
Miertjet77
05/04/2013
Nederland
Extra is altijd handig en borsteltje reinigt goed!
Een handig product, vooral het borsteltje, je haalt hem 1x door het rietje en hij is schoon! Ik vind het jammer dat het rietje er niet in een maat kleiner (voor de 150cc bekers)bij zit, voor de kleinere kinderen, nu heb ik 1 van de rietjes ingekort.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Voor bekers met rietje verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF764/00 Voor bekers met rietje verfasst
Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.