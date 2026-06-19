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Eingestellt
SHE3555WT/00
8,6-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
Die Ohrstöpsel sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich für einen individuellen und perfekten Sitz.
Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln und sind so immer problemlos verbunden.
Die Philips Vibes In-Ear-Kopfhörer verfügen über effiziente Treiber in einem kompakten Design. Sie sitzen perfekt und bieten einen klaren Sound und satte Bässe.
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