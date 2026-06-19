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Arrêté
SHE3555WT/00
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Deux tailles de caches sont disponibles, pour un maintien personnalisé optimal.
Les micros intégrés permettent de basculer facilement entre l'écoute de la musique et la réponse aux appels téléphoniques, afin de rester connecté en permanence.
Les écouteurs Philips Vibes sont équipés de haut-parleurs puissants dans un design compact. Ils s'adaptent parfaitement et produisent un son clair et des basses profondes.
Notation globale