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Arrêté
SHE3555RD/00
Émotions fortes, basses profondes
Les écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts aux basses puissantes Philips Beamers sont dotés de tubes acoustiques ovales particulièrement confortables.
HP 8,6 mm/conception arrière fermée
Intra-auriculaire
Un embout à conduit acoustique ovale assure un confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille.
Les écouteurs ultra-compacts s'intègrent parfaitement à l'intérieur de l'oreille, assurant une étanchéité qui bloque les bruits extérieurs.
Deux tailles de caches sont disponibles, pour un maintien personnalisé optimal.
Notation globale