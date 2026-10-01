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Arrêté

Casque avec Micro

SHE3555RD/00

Disponible à partir

Blanche
Blanche
Bleu
Bleu
Noire
Noire
Rouge
Rouge

Émotions fortes, basses profondes

Les écouteurs intra-auriculaires ultra-compacts aux basses puissantes Philips Beamers sont dotés de tubes acoustiques ovales particulièrement confortables.

Voir tous les avantages

Design compact

Émotions fortes, basses profondes

  • HP 8,6 mm/conception arrière fermée

  • Intra-auriculaire

L'embout à conduit acoustique ovale assure un ajustement confortable et ergonomique

Un embout à conduit acoustique ovale assure un confort ergonomique qui s'adapte parfaitement à la forme de l'oreille.

Une étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Les écouteurs ultra-compacts s'intègrent parfaitement à l'intérieur de l'oreille, assurant une étanchéité qui bloque les bruits extérieurs.

2 types de caches en caoutchouc interchangeables, pour un maintien optimal

Deux tailles de caches sont disponibles, pour un maintien personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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