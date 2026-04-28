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Hautnahe Rasur
NanoTech Dual Precision-Klingen
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Ultraflex Federungssystem
Bis zu 5 Jahre Garantie*****
Mit unserem einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationsrasiersystem wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren deine Haut dabei nicht. Für höchste Präzision und eine glatte Rasur, die bis zum Abend anhält.*
Philips Rotationsrasierer wurden speziell für dein natürliches Haarwachstum entwickelt und schneiden dank der um 360 Grad rotierenden Klingen in alle Richtungen, um sämtliche Haare zu erfassen – egal, in welche Richtung sie wachsen. Mit bis zu 165.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die NanoTech Dual Precision Klingen bis zu 25 % mehr Haare pro Zug**.
Das Ultraflex Federungssystem mit vollständig flexiblen Scherköpfen passt sich jeder Kontur deines Gesichts an und erfasst selbst schwer erreichbare Haare im Nacken. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich sanfte und angenehme Rasur.
4.5
von 5
2775
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Mac81
28/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Ich benutze diesen Rasierer täglich. Die Rasur ist perfekt und angenehm. Seit ca. 40 Jahren rasiere ich mich mit Philips Elektrorasierer. Habe schon div. Modelle gekauft. Allerdings könnten die mitgelieferten Präzisionstrimmer, Ohr- & Nasenhaarschneider von besserer Qualität sein, d.h. besser schneiden. Ansonsten sehr empfehlenswert.
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-04-28
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9872/15 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Date of Use 2026-04-28
kiro248
15/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Ist sehr leise. Ergibt einte saubere Rasur. Hat eine sehr gute Akku Laufzeit. Von der Ergonomie (Haptik) liegt der Rasierer nicht so gut in der Hand wie der über 12 Jahre alte Vorgänger.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
fas007
03/01/2025
Suisse
Verifizierter Käufer
guter Rasierer
Dieser Rasierer schneidet sehr gründlich. Beim Kinnbereich wird es etwas schwieriger, geht aber, wenn man herausgefunden hat wie man es am einfachsten macht.
Vorteile
liegt gut in der Hand
Nachteile
Kinnbereich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
92 % der Befragten stimmen zu. Von einer unabhängigen Agentur durchgeführter Test mit 95 koreanischen männlichen Befragten im Alter von 18-65 Jahren
Im Vergleich zum Philips Rasierer Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart
Im Vergleich zum Vorgänger
* * Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.