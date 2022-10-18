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Eingestellt
V-Track Precision Pro Klingen
In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe
Persönliche Komforteinstellungen
SmartClick-Präzisionstrimmer
Gönnen Sie sich eine gründliche Rasur. Die V-Track Precision Pro Klingen führen bei einem 3-Tage-Bart jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge. Schneidet 30 % gründlicher in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
72 selbstschärfende Klingen. 151.000 Schnitte pro Minute. Null verbleibende Haare – egal in welche Richtung diese wachsen.
Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.
Auszeichnungen
4.4
von 5
2091
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Nojo
18/10/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Gut für Nassrasur
Grundsätzlich gut. Die Halterung des Scherkopfes ist etwas schwach, vor allem wenn man etwas Druck auf der Haut benötigt. Nassrasur ist hervorragend.
Vorteile
Klein, funktional und kompakt
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9721/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Torre delle Stelle
04/12/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Leicht und handlich
Ich habe schon immer diese Marke gehabt aber diese Rasierer ist der beste und auch handlich Super
Vorteile
Die zwei Putz stufen
Nachteile
kein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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bükasa
01/12/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Ein sehr gutes Produkt. Vielen Dank.
Das Gerät ist jetzt ein Jahr in Betrieb und funktioniert sehr gut. Ich bin sehr zufrieden.
Vorteile
sehr gutes Gerät
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9721/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9721/41 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Schneidet 30 % gründlicher in weniger Zügen verglichen mit dem Vorgängermodell von Philips
Schneidet bis zu 20 % mehr Haare im Vergleich zum Vorgängermodell von Philips