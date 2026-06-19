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TAH4000BK/00
Natürlicher Klang. Dynamischer Bass
Bequeme On-Ear-Passform
Austauschbare Komponenten
Bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit
Individuell abgestimmte 32-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für großartigen Klang mit satten, kraftvollen Bässen auch bei niedrigen Lautstärken. Wenn Sie einen Film ansehen oder spielen, können Sie in unserer Begleit-App einen Niedriglatenzmodus aktivieren.
Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen. Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.
Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.
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