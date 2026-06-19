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OnEar-Kopfhörer

TAH4000WT/00

Erhältlich in

Hellblau
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Pink
Pink
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Großartiger Klang, bequeme Passform
Genießen Sie Ihre Musik mit On-Ear-Kopfhörern, die für jahrelangen Tragekomfort entwickelt wurden. Sie erhalten satten Klang mit tiefen Bässen – mit bis zu 70 Stunden Laufzeit zwischen den Ladevorgängen. Bei Bedarf können Sie die Ohrpolster und den Akku austauschen.
Alle Vorteile anzeigen

Großartiger Klang, bequeme Passform

  • Natürlicher Klang. Dynamischer Bass

  • Bequeme On-Ear-Passform

  • Austauschbare Komponenten

  • Bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit

Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke

Individuell abgestimmte 32-mm-Treiber und Dynamic Bass sorgen zusammen für großartigen Klang mit satten, kraftvollen Bässen auch bei niedrigen Lautstärken. Wenn Sie einen Film ansehen oder spielen, können Sie in unserer Begleit-App einen Niedriglatenzmodus aktivieren.

Bequemer Sitz und austauschbare Komponenten für jahrelange Nutzung

Bequemer Sitz und austauschbare Komponenten für jahrelange Nutzung

Weiche Ohrkappen aus PU-Leder und ein weich gepolsterter, verstellbarer Bügel sorgen für einen besonders hohen Tragekomfort. Für eine optimale akustische Abdichtung und anhaltenden Komfort lassen sich die Memory-Schaum-Ohrpolster bei Bedarf austauschen. Auch der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku des Kopfhörers lässt sich am Ende seiner Lebensdauer austauschen.

Stabile Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und einfache Kopplung

Stabile Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und einfache Kopplung

Dank der Kompatibilität mit den neuesten Bluetooth® 6.0 Geräten können Sie ohne lästige Störungen im Klang streamen und zwei Geräte gleichzeitig verbinden. Android Fast Pair und Microsoft Swift Pair werden ebenfalls unterstützt.

Technische Daten

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