Großartiger Klang, bequeme Passform

Genießen Sie Ihre Musik mit On-Ear-Kopfhörern, die für jahrelangen Tragekomfort entwickelt wurden. Sie erhalten satten Klang mit tiefen Bässen – mit bis zu 70 Stunden Laufzeit zwischen den Ladevorgängen. Bei Bedarf können Sie die Ohrpolster und den Akku austauschen.