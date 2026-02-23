5-Mikrofon-Technologie. Klarere Gespräche, selbst an lauten Orten

Diese Kopfhörer verfügen über ein Setup mit fünf Mikrofonen. Zwei davon arbeiten mit einem KI-basierten Algorithmus zur Rauschreduzierung zusammen und sorgen so für besonders klare Anrufe. Selbst auf einer belebten Straße in der Stadt oder bei starkem Wind bleibt Ihre Stimme klar verständlich. Ihr Gegenüber wird nicht durch das Geschehen um Sie herum abgelenkt.