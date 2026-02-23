Termes recherchés
TAH6000WT/00
Profitez d'un confort absolu
Ce casque circum-aural à réduction adaptative du bruit, conçu pour des années d'utilisation, favorise votre concentration. Sans fil, pour vos déplacements, il vous plonge dans un son chaleureux et naturel. En filaire, il produit un son haute résolution.Voir tous les avantages
Casque circum-aural sans fil
Les haut-parleurs de 40 mm avec réglage personnalisé et Dynamic Bass vous offrent un son exceptionnel avec des basses riches et profondes, même à faible volume. Pour profiter d'un son haute résolution, vous pouvez écouter votre musique avec le câble audio de 3,5 mm (inclus) ou via USB-C.
La réduction adaptative du bruit réagit rapidement à votre environnement pour supprimer les bruits extérieurs, y compris le vent, en temps réel. Si vous voulez entendre ce qui se passe autour de vous, le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs. L'option « Quick Awareness » améliore les voix pour vous permettre de converser sans retirer votre casque.
Les coques souples en cuir synthétique et l'arceau réglable et flexible vous offrent un confort optimal. Pour une étanchéité acoustique et un confort incomparables, les coussinets en mousse à mémoire de forme peuvent être remplacés en cas d'usure. De même, il est possible de remplacer la batterie lithium-ion du casque lorsqu'elle est en fin de vie.
La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Android Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.
Lorsque la réduction du bruit est désactivée, une charge complète vous offre 80 heures d'autonomie, et 50 heures avec la réduction du bruit. Une charge de 5 minutes vous offre 4 heures d'écoute supplémentaires.
Ce casque est doté d'un système à cinq micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans une rue très fréquentée un jour de grand vent, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.
Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour régler la réduction du bruit, activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.
Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.
Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.
