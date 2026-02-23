Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.

Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour régler la réduction du bruit, activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.