Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Erhältlich in
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
Noise Cancelling Pro
Kabellose Audiofreigabe
Robust und zusammenklappbar
Dieser Kopfhörer verfügt über eine bequeme Over-Ear-Passform, sodass Umgebungsgeräusche passiv reduziert werden, und eine Lautstärkebegrenzung von 75 dB, die sich perfekt für den Musikgenuss in ruhigeren Umgebungen eignet. An lauten Orten kann das Noise Canceling über den Kopfhörer oder die Philips Headphones App aktiviert werden. Eltern können in der App einen 85-dB-Reisemodus einstellen.*
Adaptive Noise Canceling passt sich automatisch an die Umgebung an, sodass Kinder sich leise konzentrieren können – oder ihre Musik an lauten Orten hören können, ohne die Lautstärke erhöhen zu wollen! Mit den Bedienelementen an den Ohrkappen können sie den Awareness-Modus aktivieren, damit sie hören können, was um sie herum passiert, und Quick Awareness verbessert die Stimmen, damit die Kinder Sie hören können, während sie die Kopfhörer tragen.
Wenn die Freunde Ihres Kindes auch Philips K5500 Kopfhörer haben, können sie eine kabellose Reihenschaltung (Daisy-Chain) zwischen den Kopfhörern herstellen, sodass sie denselben Ton hören. Ein Kopfhörerpaar ist mit dem Smart-Gerät verbunden, von dem aus die Musik wiedergegeben werden soll. Dann müssen beide Freunde die Multifunktionstaste drücken, um in den Audiofreigabe-Modus zu wechseln.
5.0
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Vorteile
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst
Für ein sicheres Hörerlebnis ist die Lautstärke gemäß der Norm EN 50332 im normalen Modus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.