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Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK5500RT/00

5
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blaugrün
Blaugrün
Gelbes Licht
Gelbes Licht
Bereit für Musik, Anrufe und Ruhe
Dieser kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit Lautstärkenbegrenzung ist sicher für Kinder und lässt sie wirklich eintauchen. Der Klang ist klar und deutlich, und dank adaptivem Noise Cancelling können sie sich leise konzentrieren – oder das hören, was sie hören, ohne die Lautstärke erhöhen zu wollen!
Alle Vorteile anzeigen

Bereit für Musik, Anrufe und Ruhe

  • Lautstärke auf 85 dB begrenzt

  • Noise Cancelling Pro

  • Kabellose Audiofreigabe

  • Robust und zusammenklappbar

Speziell für junge Ohren. Lautstärkebegrenzungen für zuhause und auf Reisen

Speziell für junge Ohren. Lautstärkebegrenzungen für zuhause und auf Reisen

Dieser Kopfhörer verfügt über eine bequeme Over-Ear-Passform, sodass Umgebungsgeräusche passiv reduziert werden, und eine Lautstärkebegrenzung von 75 dB, die sich perfekt für den Musikgenuss in ruhigeren Umgebungen eignet. An lauten Orten kann das Noise Cancelling über den Kopfhörer oder die Philips Headphones App aktiviert werden. Eltern können in der App einen 85-dB-Reisemodus einstellen.

Adaptive Noise Canceling für sicheren Musikgenuss überall

Adaptive Noise Canceling für sicheren Musikgenuss überall

Adaptive Noise Canceling passt sich automatisch an die Umgebung an, sodass Kinder sich leise konzentrieren können – oder ihre Musik an lauten Orten hören können, ohne die Lautstärke erhöhen zu wollen! Mit den Bedienelementen an den Ohrkappen können sie den Awareness-Modus aktivieren, damit sie hören können, was um sie herum passiert, und Quick Awareness verbessert die Stimmen, damit die Kinder Sie hören können, während sie die Kopfhörer tragen.

Die kabellose Audiofreigabe verdoppelt den Spaß

Die kabellose Audiofreigabe verdoppelt den Spaß

Wenn die Freunde Ihres Kindes auch Philips K5500 Kopfhörer haben, können sie eine kabellose Reihenschaltung (Daisy-Chain) zwischen den Kopfhörern herstellen, sodass sie denselben Ton hören. Ein Kopfhörerpaar ist mit dem Smart-Gerät verbunden, von dem aus die Musik wiedergegeben werden soll. Dann müssen beide Freunde die Multifunktionstaste drücken, um in den Audiofreigabe-Modus zu wechseln.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

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von 5

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Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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29/09/2025

Deutschland

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Perfekt für unterwegs

Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.

Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

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23/09/2025

Deutschland

Deutschland

Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der

Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder verfasst

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23/09/2025

Deutschland

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Empfehlenswert!

Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!

Vorteile

Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design

Nachteile

-

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      Haftungsausschlüsse

      1. Für ein sicheres Hörerlebnis ist die Lautstärke gemäß der Norm EN 50332 im normalen Modus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.