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Neu

Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK6000BL/00

Erhältlich in

Blue
Blue
Pink
Pink

Looks, die sie lieben. Klang, dem du vertrauen kannst.

Entdecke die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmässig neue Looks entwickelt wurden. Mit den ePaper-Displays an den Ohrmuscheln können Kinder ihre Kopfhörer mit Fotos ganz einfach personalisieren und den Look jederzeit ändern. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Looks, die sie lieben. Klang, dem du vertrauen kannst.

  • Kabellose On-Ear-Kopfhörer

  • Lautstärke auf 85 dB begrenzt

  • Personalisierbares ePaper-Display

  • Robust und faltbar

Ein neuer Look, wann immer sie möchten

Ein neuer Look, wann immer sie möchten

Von Familien- oder Haustierfotos bis hin zu Schnappschüssen von Kunstwerken: ePaper-Displays an den Ohrmuscheln bieten Kindern eine unterhaltsame Möglichkeit, ihre Kopfhörer ganz ohne Aufkleber zu personalisieren. Wähle einfach ein auf einem Mobilgerät gespeichertes Foto aus und lade es über unsere Begleit-App auf das Display. Nach dem Hochladen bleibt das Bild sichtbar, selbst wenn die Kopfhörer ausgeschaltet sind.

Immer sicher, immer unterhaltsam. Lautstärkebegrenzungen für zu Hause und unterwegs*

Immer sicher, immer unterhaltsam. Lautstärkebegrenzungen für zu Hause und unterwegs*

Diese Kopfhörer wurden speziell für besonders sicheres Hören bei jungen Ohren entwickelt und sind für das Hören zu Hause oder beim Lernen auf 75 dB begrenzt. Für das Hören in lauteren Umgebungen ausserhalb des Zuhauses können Eltern mit der Philips Headphones App im Reisemodus eine Lautstärkebegrenzung von 85 dB festlegen.*

Kinderfreundlicher Komfort und einfache Bedienung

Kinderfreundlicher Komfort und einfache Bedienung

Dank der grossen, runden Bedientasten an der Unterseite der Ohrmuscheln können Kinder diese Kopfhörer ganz einfach bedienen. Punkte auf der Rückseite des Kopfbügels zeigen ihnen, wie herum sie die Kopfhörer aufsetzen müssen. Der gepolsterte Kopfbügel lässt sich einfach verstellen, während sich die kleineren Ohrmuscheln mit weichen Memory-Foam-Polstern sanft an wachsende Ohren anpassen und bequem sitzen.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Kurzanleitung

  • PDF Datei, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU-Konformitätserklärung

  • PDF Datei, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Haftungsausschlüsse

  1. Lautstärke gemäss EN 50332-Standards für sicheres Hören im normalen Modus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.