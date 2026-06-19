Robust, langlebig und faltbar

Diese Kopfhörer bestehen aus langlebigen, ungiftigen Materialien und halten den Belastungen des täglichen Gebrauchs durch Kinder stand. Wenn sie nicht verwendet werden, lassen sie sich zur einfachen Aufbewahrung in einer Schublade flach zusammenklappen. Sie können auch flach und nach innen gefaltet werden, sodass ein kompaktes Paket entsteht, das problemlos in Taschen passt.