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Neu

Kabellose On-Ear-Kopfhörer für Kinder

TAK6000PK/00

Erhältlich in

Blue
Blue
Pink
Pink

Looks, die sie lieben. Klang, dem Sie vertrauen können.

Entdecken Sie die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmässige Stil-Updates entwickelt wurden. Mit den ePaper-Displays an den Ohrmuscheln können Kinder Fotos verwenden und so ganz einfach einen persönlichen Look gestalten, der sich jederzeit ändern lässt. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.

Alle Vorteile anzeigen

Looks, die sie lieben. Klang, dem Sie vertrauen können.

  • Kabellose On-Ear-Kopfhörer

  • Lautstärke auf 85 dB begrenzt

  • Anpassbares ePaper-Display

  • Robust und faltbar

Robust, langlebig und faltbar

Diese Kopfhörer bestehen aus langlebigen, ungiftigen Materialien und halten den Belastungen des täglichen Gebrauchs durch Kinder stand. Wenn sie nicht verwendet werden, lassen sie sich zur einfachen Aufbewahrung in einer Schublade flach zusammenklappen. Sie können auch flach und nach innen gefaltet werden, sodass ein kompaktes Paket entsteht, das problemlos in Taschen passt.

Philips Headphones App mit Kindersicherung

Mit unserer Begleit-App können Wiedergabezeitlimits festgelegt werden, damit die Kinder nicht zu lange hören. Über die App lassen sich die Kopfhörer auch von der Standardeinstellung mit einer Lautstärkebegrenzung von 75 dB in einen Reisemodus umschalten, der die Lautstärke auf 85 dB begrenzt.

Lange Akkulaufzeit und einfache kabellose Verbindungen

Vom Wochenendspass bis zu den Hausaufgaben: Diese Kopfhörer halten mit einer vollständigen Ladung bis zu 45 Stunden durch (das Aufladen über USB-C dauert 2 Stunden). Eine spezielle BT-Taste an den Kopfhörern erleichtert Kindern die Kopplung mit ihren Geräten, und dank Multipoint-Konnektivität können sie gleichzeitig eine Verbindung zu mehreren Geräten herstellen.

Technische Daten

Handbücher und Dokumentation

Kurzanleitung

  • PDF Datei, 4.1 MB
  • 27 August 2026

EU-Konformitätserklärung

  • PDF Datei, 469.9 kB
  • 15 September 2026

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Lautstärke ist gemäss den Normen EN 50332 für sicheres Hören im Normalmodus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.