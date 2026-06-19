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Neu
TAK6000PK/00
Looks, die sie lieben. Klang, dem Sie vertrauen können.
Entdecken Sie die Kopfhörer, die für sicheres Hören und regelmässige Stil-Updates entwickelt wurden. Mit den ePaper-Displays an den Ohrmuscheln können Kinder Fotos verwenden und so ganz einfach einen persönlichen Look gestalten, der sich jederzeit ändern lässt. Lautstärkebegrenzungen schützen junge Ohren zu Hause und unterwegs.
Kabellose On-Ear-Kopfhörer
Lautstärke auf 85 dB begrenzt
Anpassbares ePaper-Display
Robust und faltbar
Diese Kopfhörer bestehen aus langlebigen, ungiftigen Materialien und halten den Belastungen des täglichen Gebrauchs durch Kinder stand. Wenn sie nicht verwendet werden, lassen sie sich zur einfachen Aufbewahrung in einer Schublade flach zusammenklappen. Sie können auch flach und nach innen gefaltet werden, sodass ein kompaktes Paket entsteht, das problemlos in Taschen passt.
Mit unserer Begleit-App können Wiedergabezeitlimits festgelegt werden, damit die Kinder nicht zu lange hören. Über die App lassen sich die Kopfhörer auch von der Standardeinstellung mit einer Lautstärkebegrenzung von 75 dB in einen Reisemodus umschalten, der die Lautstärke auf 85 dB begrenzt.
Vom Wochenendspass bis zu den Hausaufgaben: Diese Kopfhörer halten mit einer vollständigen Ladung bis zu 45 Stunden durch (das Aufladen über USB-C dauert 2 Stunden). Eine spezielle BT-Taste an den Kopfhörern erleichtert Kindern die Kopplung mit ihren Geräten, und dank Multipoint-Konnektivität können sie gleichzeitig eine Verbindung zu mehreren Geräten herstellen.
Kurzanleitung
EU-Konformitätserklärung
Die Lautstärke ist gemäss den Normen EN 50332 für sicheres Hören im Normalmodus auf 75 dB und im Reisemodus auf 85 dB begrenzt.