36 Stunden Wiedergabezeit mit Ladetasche

Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Die intelligente Ladetasche bietet zusätzliche 30 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 6 Stunden und zusätzliche 21 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 10 Minuten in der Ladetasche lang auf, um zwei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.