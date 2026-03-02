Termes recherchés
TAT2200WT/00
Moins de bruit, plus de confort
Profitez de vos journées grâce à ces écouteurs True Wireless, plus légers, plus confortables et au son exceptionnel. La technologie de réduction active du bruit vous permet d'écouter votre musique sans distraction, tandis que les embouts texturés maintiennent les écouteurs en place.Voir tous les avantages
Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Des fonctionnalités telles que Dynamic Bass vous permettront de profiter pleinement de vos morceaux préférés, même à faible volume.
La réduction active du bruit atténue les bruits extérieurs pour vous permettre de profiter pleinement de votre musique, de vos podcasts et de vos appels. Vous pouvez l'activer ou la désactiver sur les écouteurs ou notre application dédiée, et le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs.
Ce casque est doté d'un système à quatre micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.
La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.
Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.
Le boîtier de charge compact se glisse facilement dans une poche, mais vous pouvez également faire passer une dragonne dans l'ouverture pour l'accrocher à votre sac ou à votre boucle de ceinture. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pendant que l'autre est en charge.
Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 8 heures avec une charge complète et de 28 heures supplémentaires avec le boîtier de charge (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 6 heures et de 21 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, placez les écouteurs pendant 10 minutes dans leur boîtier de charge pour obtenir 2 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.
Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.
Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.
Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.
