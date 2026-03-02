Jusqu'à 36 h d'autonomie avec le boîtier

Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 8 heures avec une charge complète et de 28 heures supplémentaires avec le boîtier de charge (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 6 heures et de 21 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, placez les écouteurs pendant 10 minutes dans leur boîtier de charge pour obtenir 2 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.