      Moins de bruit, plus de confort

      Profitez de vos journées grâce à ces écouteurs True Wireless, plus légers, plus confortables et au son exceptionnel. La technologie de réduction active du bruit vous permet d'écouter votre musique sans distraction, tandis que les embouts texturés maintiennent les écouteurs en place.

      • Écouteurs compacts. Confort absolu
      • Réduction active de bruit
      • Technologie à 4 micros
      • Un son naturel, des basses dynamiques

      Des écouteurs du quotidien au confort et au son exceptionnels

      Les embouts texturés SecureFit vous offrent un maintien léger et confortable, tout en coupant les sons extérieurs pour un son encore meilleur. Des fonctionnalités telles que Dynamic Bass vous permettront de profiter pleinement de vos morceaux préférés, même à faible volume.

      Rien que la musique : réduction active du bruit

      La réduction active du bruit atténue les bruits extérieurs pour vous permettre de profiter pleinement de votre musique, de vos podcasts et de vos appels. Vous pouvez l'activer ou la désactiver sur les écouteurs ou notre application dédiée, et le mode « Aware » permet de réintégrer les sons extérieurs.

      Technologie à 4 micros. Des appels plus clairs, même dans les endroits bruyants

      Ce casque est doté d'un système à quatre micros, dont deux avec un algorithme de réduction du bruit basé sur l'IA, pour des appels d'une clarté exceptionnelle. Même dans un café très fréquenté, votre interlocuteur entendra distinctement votre voix, sans être dérangé par votre environnement.

      Connectivité multipoint Bluetooth® stable et appairage facile

      La compatibilité avec les derniers appareils Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de vous connecter à deux appareils simultanément. Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair sont également pris en charge.

      Résistant à la transpiration et aux éclaboussures IPX4

      Les intempéries ne sont plus un problème : grâce à leur indice de protection IPX4, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures, donc ils peuvent tolérer un peu de pluie ! Vous souhaitez les porter lors d'une journée particulièrement chaude ? Ils sont également résistants à la transpiration.

      Boîtier de charge de poche avec ouverture pour dragonne

      Le boîtier de charge compact se glisse facilement dans une poche, mais vous pouvez également faire passer une dragonne dans l'ouverture pour l'accrocher à votre sac ou à votre boucle de ceinture. Le mode mono vous permet d'utiliser un seul écouteur pendant que l'autre est en charge.

      Jusqu'à 36 h d'autonomie avec le boîtier

      Lorsque la réduction de bruit est désactivée, vous bénéficiez d'une autonomie de 8 heures avec une charge complète et de 28 heures supplémentaires avec le boîtier de charge (lorsque la réduction de bruit est activée, vous bénéficiez de 6 heures et de 21 heures supplémentaires avec le boîtier). S'il vous faut plus d'énergie, placez les écouteurs pendant 10 minutes dans leur boîtier de charge pour obtenir 2 heures supplémentaires. Le boîtier lui-même peut être rechargé via USB-C.

      Application Philips Headphones. Personnalisez votre expérience.

      Vous avez l'impression que votre musique manque de relief ? Notre application dédiée intègre un égaliseur, une solution intuitive qui vous permet de régler le son et de parcourir différents paramètres d'égalisation en un seul geste. Vous pouvez également utiliser l'application pour activer Dynamic Bass, gérer les appareils connectés, mettre à jour le micrologiciel, et plus encore.

      La signature sonore chaleureuse et naturelle de Philips

      Les haut-parleurs personnalisés de ce casque sont réglés sur la signature sonore Philips qui vous offre un son chaleureux et naturel avec des basses profondes. Quelle que soit votre musique du moment, vous allez l'adorer.

      Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

      Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

      Spécificités Techniques

      • Niveau sonore

        Réponse en fréquences
        20 - 20 000 Hz
        Diamètre du haut-parleur
        10 mm
        Impédance
        16 ohms
        Puissance d'entrée maximale
        3 mW
        Sensibilité
        105 dB ± 2 dB (1 kHz, 126 mV)
        Type de haut-parleur
        Dynamique

      • Connectivité

        Version Bluetooth®
        6,0
        Profils Bluetooth®
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Portée maximale
        Jusqu'à 10  m
        Connexion multipoint
        Oui
        Codec pris en charge
        SBC

      • Carton externe

        Longueur
        43.50  cm
        Nombre de produits emballés
        24
        Largeur
        24.50  cm
        Poids brut
        2.95  kg
        Hauteur
        12.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17815 8
        Poids net
        1.42  kg
        Poids à vide
        1.53  kg

      • Pratique

        Réglage du volume
        Oui
        Étanchéité
        IPX4
        Prise en charge de l'application Philips Headphones
        Oui
        Mode mono pour TWS
        Oui
        Mises à jour du micrologiciel possibles
        Oui
        Type de commande
        Touch
        Google Fast Pair
        Oui
        Microsoft Swift Pair
        Oui

      • Carton interne

        Longueur
        11.30  cm
        Nombre de produits emballés
        3
        Largeur
        10.40  cm
        Hauteur
        10.00  cm
        Poids net
        0.18  kg
        Poids brut
        0.32  kg
        Poids à vide
        0.14  kg
        GTIN
        2 48 95229 17815 5

      • Alimentation

        Nombre de piles
        3 pièces
        Temps de charge
        2  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active activée)
        6 + 21  heure(s)
        Autonomie en lecture (réduction de bruit active désactivée)
        8 + 28  heure(s)
        Temps de charge rapide
        10 mins for 2 hrs
        Type de batterie (boîtier de charge)
        Lithium Polymer (built-in)
        Type de batterie (écouteur)
        Lithium Polymer (built-in)
        Poids de la batterie (total)
        10.1  g
        Capacité de la batterie (boîtier)
        410  mAh
        Capacité de la batterie (écouteur)
        50  mAh

      • Dimensions du produit emballé

        Hauteur
        11.2  cm
        Type d'emballage
        Carton
        Type d'installation en rayon
        Suspension
        Largeur
        9.6  cm
        Profondeur
        3.4  cm
        Nombre de produits inclus
        1
        EAN
        48 95229 17815 1
        Poids brut
        0.085  kg
        Poids net
        0.059  kg
        Poids à vide
        0.026  kg

      • Accessoires

        Guide de démarrage rapide
        Oui
        Embouts
        3 paires (S/M/L)
        Coffret de chargement
        Oui

      • Design

        Couleur
        Rose
        Style de port
        Intra-auriculaire
        Matériau de couplage auriculaire
        Silicone
        Ajustement auriculaire
        Intra-auriculaire
        Type d'ajustement intra-auriculaire
        Embout en silicone

      • Télécommunication

        Micro pour les appels
        2 mics for each side

      • Dimensions

        Dimensions du boîtier de charge (l x P x H)
        3.83 x 2.65 x 5.73  cm
        Dimensions des écouteurs (l x P x H)
        1.51 x 2.16 x 1.87  cm
        Poids total
        0.034  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20824 7

      • Fonctionnalités ANC

        Technologie ANC
        FF
        Mode de perception
        Oui
        Micro pour ANC
        2 micros
        ANC (réduction de bruit active)
        Oui

      • Assistant vocal

        Compatible assistant vocal
        • Siri d'Apple
        • Assistant Google
        Activation de l'assistant vocal
        Tactile multifonction
        Prise en charge d'assistant vocal
        Oui

      • Développement durable

        Coque en plastique
        contient 55 % de polycarbonate recyclé post-consommation certifié GRS TE-00132492

