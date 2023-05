Sichere, bequeme Passform im Ohr

Diese Earbuds im "Hockey-Stick"-Design passen optimal in Ihre Gehörgänge und sorgen so für eine perfekte Abdichtung, wodurch Geräusche von außen reduziert werden. Leistungsstarke 10-mm-Treiber sorgen für satten, lebendigen Sound. Weiche, austauschbare Silikon-Ohrstöpsel in drei Größen sind im Lieferumfang enthalten.