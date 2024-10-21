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X3003/00
PowerCut-Schersystem
Nass- und Trockenrasur
Rostfreies Rasiersystem
4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.
Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.
Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.
4.0
von 5
1059
Bewertungen
Urseli
21/10/2024
Suisse
Verifizierter Käufer
Einfache Handhabung, funktioniert einwandfrei
Zuerst war es eine Umgewöhnung ohne Stromkabel zu arbeiten, das Gerät aufzuladen, hat sich alles eingependelt, kann das Gerät nur weiter empfehlen.
Vorteile
Gute Qualität
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Tellenbub
03/11/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Hat alles was es braucht
Der Rasierer ist bestens geeignet für meine Bedürfnisse; ich vermisse nichts gegenüber teureren Modellen.
Vorteile
Kostengünstig, handlich, zuverlässig
Nachteile
Ein-/ Austaste ist nicht unbedingt am ergonomisch besten Platz
Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst
Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst
Aschi
09/08/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Rasierer sehr für Alltagrasur und auf Reisen
Sehr gut, praktisch und kostengünstig sind auch die Ersatzmesser!0
Vorteile
Gute Rasur
Nachteile
Batterie könnte länger halten /Aufladezyklus relativ kurz
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.