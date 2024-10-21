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  • Angenehme, gründliche Rasur
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Shaver 3000X SeriesElektrischer Nass- und Trockenrasierer

X3051/00

4
| (1059) Bewertungen
Angenehme, gründliche Rasur
Der elektrische Nass- und Trockenrasierer der Serie 3000X von Philips bietet Ihnen eine komfortable und saubere Rasur mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 27 selbstschärfenden PowerCut Klingen können für die Nass- und Trockenrasur verwendet werden und sorgen zusammen mit dem ausklappbaren Trimmer für eine einfache und zuverlässige Rasur.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Mit SkinProtect Technologie

Angenehme, gründliche Rasur

  • PowerCut-Schersystem

  • Nass- und Trockenrasur

  • Rostfreies Rasiersystem

  • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

Einfache, schnelle Rasur dank PowerCut-Schersystem

27 selbstschärfende Klingen schneiden jedes Haar gleichmäßig direkt über der Hautoberfläche und sorgen so bei jeder Rasur für ein glattes, gleichmäßiges Ergebnis. Unsere selbstschärfenden Klingen bleiben 2 Jahre lang wie neu.

Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche

Nass- und Trockenrasur am Waschbecken oder unter der Dusche

Wählen Sie zwischen einer angenehmen Trocken- oder einer erfrischenden Nassrasur mit Ihrem Lieblingsrasierschaum oder -gel, auch unter der Dusche.

Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe

Komfortable Erfassung anliegender Haare dank 4-dimensional beweglicher Flex-Scherköpfe

Die federnd gelagerten Scherköpfe bewegen sich flexibel in vier Richtungen, um einen gleichmäßigen Kontakt zur Haut zu gewährleisten, ohne dass Sie sich schneiden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

1059

Bewertungen

21/10/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Einfache Handhabung, funktioniert einwandfrei

Zuerst war es eine Umgewöhnung ohne Stromkabel zu arbeiten, das Gerät aufzuladen, hat sich alles eingependelt, kann das Gerät nur weiter empfehlen.

Vorteile

Gute Qualität

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver 3000X Series X3002/00 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

03/11/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hat alles was es braucht

Der Rasierer ist bestens geeignet für meine Bedürfnisse; ich vermisse nichts gegenüber teureren Modellen.

Vorteile

Kostengünstig, handlich, zuverlässig

Nachteile

Ein-/ Austaste ist nicht unbedingt am ergonomisch besten Platz

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1231/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

09/08/2022

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Rasierer sehr für Alltagrasur und auf Reisen

Sehr gut, praktisch und kostengünstig sind auch die Ersatzmesser!0

Vorteile

Gute Rasur

Nachteile

Batterie könnte länger halten /Aufladezyklus relativ kurz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 1000 S1131/41 Elektr. Trockenrasierer, Series 1000 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 