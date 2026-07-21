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  • Gründliche Rasur für den ganzen Tag und ultimativer Hautkomfort
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i9000 Prestige UltraElektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

XP9402/31

4.4
| (841) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

3 Auszeichnungen

Gründliche Rasur für den ganzen Tag und ultimativer Hautkomfort
Philips i9000 Prestige Ultra, unser innovativster Rasierer mit Triple Action Lift & Cut-System, das Haare auf Wurzelebene schneidet, sodass deine Haut den ganzen Tag lang glatt bleibt, selbst an schwer erreichbaren Stellen. SkinIQ Pro bietet jetzt 5 Rasiermodi für ultimativen Hautkomfort.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

i9000 Prestige Ultra Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

CHF 374.00

  • Kartusche für Quick Clean Pod

    CHF 35.00

CHF 374.00

CHF 374.00

mit SkinIQ Pro Technologie

Gründliche Rasur für den ganzen Tag und ultimativer Hautkomfort

  • Triple Action Lift & Cut-Technologie

  • NanoTech Dual Precision-Klingen

  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf

  • Aktive Druck- und Bewegungsführung

  • 7 Jahre Garantie*****

Auf Wurzelebene, hält den ganzen Tag lang

Auf Wurzelebene, hält den ganzen Tag lang

Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut-Schersystem hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,08 mm über der Wurzel zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit den ganzen Tag lang.

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Präzision, selbst an schwer zu rasierenden Stellen

Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision**, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Die 360° rotierenden NanoTech Dual Precision Klingen erfassen 25 % mehr in verschiedene Richtungen wachsende Haare pro Bewegung* mit 8 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für präzise Effizienz selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD144
  • Award image PBTAWARD148

Bewertungen

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4.4

von 5

841

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

21/07/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Macht Freude

Top finde das wirklich gut und werde meine klingenrasierer entsorgen 😉

Vorteile

Keine Haare im Lavabo sagt meine Frau

Nachteile

Akku hält nicht so lange,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-07-20

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-07-20

29/04/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gutes Produkt rasiert Seiden Fein. Nur schade das es keine Reise Tasche hat. Oder kann es in der lade Station mitnehmen .

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-04-28

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-04-28

03/04/2026

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Der Rasierer tut was er soll, er rasiert ordentlich.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zu Philips 3000 Series

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