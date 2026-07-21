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Dieses Produkt
i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro
CHF 374.00
Kartusche für Quick Clean Pod
CHF 35.00
CHF 374.00
CHF 374.00
Triple Action Lift & Cut-Technologie
NanoTech Dual Precision-Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Aktive Druck- und Bewegungsführung
7 Jahre Garantie*****
Unser patentiertes Triple Action Lift & Cut-Schersystem hebt das Haar sanft von seiner Wurzel, um es präzise auf bis zu 0,08 mm über der Wurzel zu schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit den ganzen Tag lang.
Vollständig flexible und kleinere, kompakte Scherköpfe, die die Haut straffen und sich dynamisch an die Konturen deines Gesichts anpassen. Für durchgehenden Hautkontakt mit 20 % mehr Präzision**, um schwer erreichbare Haare am Hals und unter der Nase zu erfassen. Präzision überall.
Die 360° rotierenden NanoTech Dual Precision Klingen erfassen 25 % mehr in verschiedene Richtungen wachsende Haare pro Bewegung* mit 8 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für präzise Effizienz selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
Neu
Auszeichnungen
4.4
von 5
841
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Rhal16
21/07/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Macht Freude
Top finde das wirklich gut und werde meine klingenrasierer entsorgen 😉
Vorteile
Keine Haare im Lavabo sagt meine Frau
Nachteile
Akku hält nicht so lange,
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-20
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-20
Plätti
29/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gutes Produkt rasiert Seiden Fein. Nur schade das es keine Reise Tasche hat. Oder kann es in der lade Station mitnehmen .
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-04-28
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-04-28
Rhätien
03/04/2026
Suisse
Verifizierter Käufer
Der Rasierer tut was er soll, er rasiert ordentlich.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9405/11 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
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