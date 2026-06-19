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  • Glänzende, saubere Böden dank Wasser
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Eingestellt

Zubehör für Akku-StaubsaugerMikrofaserpads

XV1700/01

1 Auszeichnung

Glänzende, saubere Böden dank Wasser

Mikrofaserpads entfernen effektiv Schmutz und Flecken. Kompatibel mit allen folgenden kabellosen Philips Staubsaugern mit Aqua Funktion: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Mikrofaserpads für optimale Feuchtigkeitskontrolle

Glänzende, saubere Böden dank Wasser

  • 2 x weiche Mikrofaserpads, 2 x normale Mikrofaserpads

  • Maschinenwaschbar und einfach anzubringen und abzunehmen

  • Für optimale Reinigungsergebnisse alle 6 Monate austauschen

2 weiche Mikrofaserpads für empfindliche Böden

2 weiche Mikrofaserpads für empfindliche Böden

Mit der weichen Mikrofaser werden Staub und Schmutzpartikel sanft gelöst, angehoben und aufgenommen. Insbesondere für die Reinigung empfindlicher Oberflächen geeignet, z. B. Oberflächen aus Holz. Entferne Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.

2 normale Mikrofaserpads

2 normale Mikrofaserpads

Das Mikrofasermaterial löst, hebt und absorbiert Staub und Schmutz. Entferne Schmutz und Flecken effektiv und gründlich.

Austausch alle 6 Monate

Austausch alle 6 Monate

Für eine dauerhaft optimale Reinigungsleistung des Geräts alle 6 Monate austauschen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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