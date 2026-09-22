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Mein kabelloser Philips Staubsauger der 7000er hat eine geringe Saugleistung

Wenn die Saugleistung Ihres kabellosen Philips Staubsaugers der 7000er Serie nicht den Erwartungen entspricht, kann es dafür mehrere Gründe geben: Suchen Sie den Modellnamen Ihres Staubsaugers auf dem Griff und erfahren Sie in den folgenden Abschnitten, wie Sie dieses Problem einfach selbst lösen können.

7000er Modelle

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XC7057/01 , XC7055/01 , XC7053/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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