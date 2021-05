5. Comment savoir si mon bébé prend assez de lait ?

L'allaitement a une part de mystère. Il n'y a pas de manière sûre de savoir combien de lait votre bébé prend mais il y a des points que vous pouvez vérifier pour voir s'il en boit assez :

Votre bébé commence à prendre du poids une fois que votre montée de lait a eu lieu

Vers le jour 10 à 14, votre petit a retrouvé son poids de naissance

Il continue à gagner constamment du poids comme prévu

La conclusion ? Le meilleur signe c'est ce bébé avec de belles petites joues en face de vous. Un bébé heureux, alerte et qui grandit est le meilleur signe que vous produisez assez de lait.

6. Je prends des médicaments. Puis-je quand même allaiter ?

Beaucoup de médicaments peuvent être pris pendant l'allaitement, mais il est toujours bon de vérifier avec votre pharmacien.

Et l'alcool ?

Il est préférable de ne pas boire d'alcool pendant que vous allaitez. Votre professionnel de santé peut également vous donner des conseils plus précis à ce sujet.

Et la caféine ?

Un ou deux boissons cafeinées ne devraient normalement pas déranger votre bébé. Cela peut être un café, un thé ou une boisson gazeuse. Cela dit, trop de caféine peut rendre votre bébé irritable ou l'empêcher de dormir. Bonne nouvelle pour les amatrices de chocolat : le chocolat, avec modération, est généralement bon.

7. Est-ce que mon bébé a besoin d'autres boissons ?

Le lait maternel couvre l'ensemble des besoins de votre bébé durant les 6 premiers mois de sa vie environ. Merci, le lait maternel !

8. Puis-je combiner l'allaitement avec d'autres façons de nourrir mon bébé ?

Il faut normalement au moins trois à six semaines d'allaitement exclusif pour mettre en place une bonne production de lait pour votre bébé, et pour que votre bébé commence à bien se nourrir. Cela signifie que lui donner un biberon dans les premières semaines pourrait mettre fin à l'allaitement prématurément. Une fois que vous avez mis en place l'allaitement, la plupart des bébés n'ont aucun problème à alterner entre le sein et le biberon si c'est ce que vous préférez. Il est préférable d'utiliser un biberon conçu spécialement pour l'allaitement mixte, et votre professionnel de santé peut vous donner des conseils supplémentaires sur la meilleure façon d'introduire le biberon.

9. Je reprends bientôt le travail. Puis-je quand même allaiter ?

Oui, au travail, vous pouvez toujours allaiter ! Absolument. Vous pouvez continuer à donner à votre bébé tous les avantages du lait maternel quand vous ne pouvez pas être là en tirant votre lait à l'avance. Vous aurez besoin de tirer votre lait au moins autant de fois que vous allaitez normalement pour maintenir votre production de lait. Essayez aussi de commencer à tirer votre lait au moins quelques semaines avant de retourner au travail. Ainsi vous pourrez avoir des réserves de lait tiré. En ce qui concerne le choix du tire-lait, vous verrez qu'un tire-lait électrique double sera plus efficace, alors qu'un tire-lait manuel est l'option la plus pratique pour les mamans qui bougent. Une fois que vous avez tiré votre lait, assurez-vous de le réfrigérer ou de le congeler directement dans des récipients de stockage.

Voir ci-dessous ↓