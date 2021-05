Le moment que vous avez tant attendu est enfin arrivé et votre bébé est désormais prêt à essayer les aliments solides ! Si vous vous demandez comment commencer la diversification, essayez de lui donner des céréales pour bébé. Mélangez 1 à 2 cuillérées de céréales pour bébé à grain unique et enrichies en fer avec du lait maternel, du lait en poudre ou de l’eau. Si vous allaitez, vous pouvez tout à fait proposer des aliments solides après la tétée pour que votre bébé fasse d’abord le plein de lait maternel jusqu’à ses 1 an. 2



Une fois que vous avez commencé à diversifier l’alimentation de votre nourrisson, vous pouvez continuer à introduire de nouveaux aliments comme des compotes de fruits, des purées de légumes, de haricots, de lentilles ou des yaourts.



Un robot-cuiseur-mixeur est une option facile pour préparer de bons repas pour votre bébé. Faites tout simplement cuire à la vapeur les fruits, légumes, poissons ou viandes, mixez le tout et c’est prêt ! Vous avez réussi à préparer un repas sain et fait maison pour votre bébé en pleine croissance. Assurez-vous cependant d’attendre 3 à 5 jours avant d’introduire de nouveaux aliments pour détecter tout signe de potentielles allergies. Même s’il est amusant d’essayer de nouveaux aliments, il est important de faire attention aux différentes allergies alimentaires de votre bébé au moment de commencer la diversification. Les experts recommandent d’introduire les allergènes alimentaires les plus courants dès 4 à 6 mois. Des études récentes laissent par ailleurs entendre qu’attendre trop longtemps peut favoriser les allergies alimentaires chez votre bébé : le plus tôt est donc le mieux !



Les allergènes alimentaires les plus courants à prendre en compte sont les suivants : 3





Œufs

Poissons

Crustacés

Fruits à coque

Noix

Blé

Soja



Si votre famille a des antécédents d’allergies alimentaires, il est fortement conseillé de consulter votre pédiatre pour établir la meilleure façon d’introduire ces allergènes dans l’alimentation du nourrisson et vérifier qu’il les tolère en toute sécurité.