Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie

La technologie d'éclairage LED est la plus avancée du marché. Grâce à elle, ce téléviseur allie un design épuré remarquable, une qualité d'image exceptionnelle et la plus faible consommation d'énergie de sa catégorie. Autre avantage écologique : l'éclairage LED n'utilise aucune substance toxique. Avec le rétroéclairage LED, vous bénéficiez d'une faible consommation d'énergie, d'une excellente luminosité, d'un contraste et d'une netteté remarquables et de couleurs éclatantes.