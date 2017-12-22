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Arrêté
22PFS4232/12
Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Faites comme à la maison avec le téléviseur Philips 4200. Avec une taille parfaite, il est idéal pour le camping et les aventures. Avec sa dalle Full HD et son design fin, il est pratique dans les petites pièces et peut être branché sur une alimentation 12 V.
55 cm (22")
Téléviseur LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Élégant, compact et léger. Votre téléviseur compact vous permet de rattraper vos émissions préférées dans la cuisine, de suivre les actualités pendant que vous travaillez dans le garage et de surveiller les derniers résultats sportifs pendant que vous faites un barbecue. Un téléviseur aussi portable est fait pour être là où vous vous amusez !
Pour des images naturelles, quelle que soit la source, Philips a créé Digital Crystal Clear. Qu'il s'agisse de vous gâter en regardant vos émissions, vos films, et vos nouvelles préférés; ou que vous ayez invité quelques amis pour une soirée tranquille à la maison, vous profiterez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés.
La qualité des images est importante. Les téléviseurs HD classiques sont de qualité, mais vous attendez plus. Imaginez la précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour rendre les images réelles.
3.9
sur 6
37
Avis
Hunter69
22/12/2017
Suisse
bon achat de qualité
comme appareil secondaire pour une chambre annexe au salon, ce téléviseur est très bien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
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Verlanga
12/03/2018
France
C´est philips...le plus...
Comme tous le produit Philips, excellents...je utilice beaucoup les produit Philips et je n´ai jamais eu de problèmes. les produit Philips a mon avis son de les meilleure qualite.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
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cart
10/02/2018
France
très bon produit
Bonjour, c'est ma 5ème télévision philips et pas de soucis, celle-ci est pour remplacer la tv de la cuisine qui me donnait pas satisfaction ( pas philips ). Cette T.V. à une image qui n'est en rien comparable avec l'ancienne. La facilité de programmer une télé philips est un jeu d'enfant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 4200 series 22PFS4232 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Oui, je recommande ce produit
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D’après les résultats du programme d’essai Ambilight mené en Suède, au Danemark, en Finlande, en Norvège, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en France entre le 24 février 2023 et le 28 février 2025. Au cours de cette période, 99,91 % des participants ont choisi de garder leur Ambilight TV, malgré une politique de retour avec remboursement intégral, sans aucune justification requise.
Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.
Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
(Philips) uniquement compatible avec le lecteur Philips spécifique.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.