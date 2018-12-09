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Arrêté

Moniteur LCD avec SmartControl Lite

240V5QDAB/01

4.2

| (6) Avis | 80% recommandent ce produit

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

Cet écran Philips affiche des images saisissantes. Équipé d'une connexion HDMI et d'enceintes stéréo. Un excellent choix !

Voir tous les avantages

avec haut-parleurs stéréo

Excellentes images LED aux couleurs saisissantes

  • V-line

  • 24 (diag. 60,5 cm / 23,8")

Technologie IPS-ADS grand angle pour des images et couleurs précises

Technologie IPS-ADS grand angle pour des images et couleurs précises

Les écrans IPS-ADS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS-ADS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs fidèles et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast pour des détails de noir incroyablement profonds

SmartContrast est une technologie Philips qui analyse le contenu que vous affichez en ajustant automatiquement les couleurs et en contrôlant l'intensité du rétroéclairage de façon à améliorer le contraste. Elle permet ainsi d'obtenir des images et vidéos numériques de meilleure qualité et de mieux apprécier les jeux vidéo aux tonalités sombres. En mode Économie, le contraste et le rétroéclairage sont ajustés pour un affichage optimal des applications de bureau courantes avec une consommation d'énergie réduite au minimum.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

6

Avis

80%

recommandent ce produit

3
1

09/12/2018

Deutschland

Deutschland

240V5QDAB

Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

06/02/2017

España

España

Buen producto.

Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite

28/10/2016

Sverige

Sverige

Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.

Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.

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Cet avis a été rédigé pour 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

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Cet avis a été rédigé pour 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite

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