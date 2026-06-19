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Arrêté
27BDL6112L/00
27"
Direct View LED
Il vous suffit de connecter plusieurs boîtiers d'écrans LED pour obtenir la résolution de votre choix : 4K, 8K ou plus encore. Par rapport aux écrans LCD, les écrans LED affichent une fréquence de rafraîchissement plus élevée, pour des images plus fluides. Quelle que soit l'application, captivez votre public avec une image parfaitement nette.
Notation globale