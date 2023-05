Miracast et DirectShare pour partager des films et de la musique sur votre téléviseur

Nos téléviseurs offrent à vos clients la liberté de profiter de leur contenu sur grand écran, et ce, sans fil et sans effort. Grâce à notre approche de système ouvert, nos produits prennent en charge IOS et Android et nous étendons en permanence leur compatibilité. Notre partage sécurisé protège vos clients. Photos, films, musique, tout peut être partagé et diffusé sur nos téléviseurs grâce à Miracast et DirectShare!