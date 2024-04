Écran OLED lumineux. Visualisez chaque détail, même dans une pièce bien éclairée.

Le panneau lumineux et l’image réaliste de votre téléviseur 4K (UHD) OLED Ambilight signifient que vous verrez des noirs profonds, et non du gris, et que les moindres détails ressortiront des zones d’ombre et des zones lumineuses. L’image est incroyable, même si elle est regardée de biais, et vous n’aurez pas besoin de baisser la lumière ! Tous les principaux formats HDR sont pris en charge.