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Arrêté

Signage SolutionsÉcran H-line

55BDL3002H/00

Faites tourner les têtes
Maintenez votre visibilité jour et nuit, grâce à l'écran Full HD professionnel très lumineux Philips H-line. Grâce à une netteté et à un contraste remarquables, cette solution est idéale pour les vitrines et les lieux très éclairés, qu'il s'agisse de musées ou de magasins.
Voir tous les avantages

Écran 24/7 très lumineux.

Faites tourner les têtes

  • 55" (139 cm)

  • 2 500 cd/m²

  • Full HD

Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).

Gestion du système à distance à partir de CMND

Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Spécificités Techniques

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