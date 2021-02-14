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Arrêté

Signage SolutionsÉcran D-Line

55BDL4050D/00

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Informez en toute simplicité.
Affichez clairement vos contenus avec l'écran FHD professionnel D-line puissant. Cette solution réactive facile à commander présente une excellente qualité d'image et une connectivité fiable, même dans les zones difficiles à relier à un réseau.
Voir tous les avantages

Écran 24/7 intelligent et puissant.

Informez en toute simplicité.

  • 55" (139 cm)

  • Avec Android

  • 450 cd/m²

Processeur SoC Android. Applications Web et natives.

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 6

1

Avis

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4
3
2

14/02/2021

United Kingdom

United Kingdom

Really hard to use compared to most display screen

Menus are hard to use - not intuitive at all - instructions are poor. Not plug and pay and certainly not effortless - struggling to import content from USB stick.

Avantages

None so far

Contre

Hard to use - difficult to understand - not easy to use

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions D-Line Display 49BDL4050D 49" Powered by Android 450 cd/m²

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