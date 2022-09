Le son légendaire Bowers & Wilkins.

Plongez au cœur de vos films, séries et musiques. Cette solution audio magnifique fine signée Bowers & Wilkins est équipée de haut-parleurs avant pour un son riche et expansif. Les dialogues sont incroyablement clairs grâce à un canal central dédié et un caisson de basses orienté vers l'arrière ajoute une réelle profondeur aux effets et à la musique.