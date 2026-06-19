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  • Attirez l’attention de tous
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Arrêté

Signage SolutionsTableau blanc interactif

75BDL3151T/00

Attirez l’attention de tous
Favorisez la collaboration. Affichez des renseignements. Cet écran multipoint professionnel Ultra HD 4K de Philips est tout indiqué pour les applications prenant en charge les interactions avec plusieurs doigts et plusieurs utilisateurs, qu’il s’agisse d’indiquer un chemin ou de faire une présentation. Jusqu’à 10 points de contact peuvent être activés simultanément.
Voir tous les avantages

Écran multipoint à 10 points de contact

Attirez l’attention de tous

  • 190 cm (75 po)

  • Propulsé par Android

  • Tactile multipoint

Processeur SoC Android. Applications Web et natives.

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

CMND & Deploy. Installer et lancer des applications à distance

Installez rapidement et lancez n'importe quelle application, même lorsque vous êtes hors du site et travaillez à distance. CMND & Deploy vous permet d'ajouter ou de mettre à jour vos propres applications, ainsi que les applications de l'App Store pour écran professionnel Philips. Il vous suffit de scanner le code QR, de vous connecter à la boutique en ligne et de cliquer sur l'application que vous voulez installer. L'application est automatiquement téléchargée et lancée.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Spécificités Techniques

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