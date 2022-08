Un son 3D incroyable. La rencontre de Bowers & Wilkins et de Dolby Atmos.

La superbe enceinte 5.1.2 Bowers & Wilkins offre des performances incroyablement riches et fidèles pour tous vos contenus. Grâce aux haut-parleurs Surround et orientés vers le haut, le son est projeté vers le haut et autour de vous, pour une expérience plus immersive. Le design emblématique du tweeter sommital restitue parfaitement les dialogues et les voix.