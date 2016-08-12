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Arrêté

Radio-réveil

AJ3200/12

2.1

| (64) Avis

Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé

Le radio-réveil Philips AJ3200 recharge tout type de smartphone - iPhone ou Android - pendant votre sommeil. Cette station d'accueil s'adapte à l'emplacement du connecteur de tous les téléphones. Réveillez-vous au son de votre radio FM préférée et commencez votre journée avec un téléphone complètement rechargé.

Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio avec votre smartphone rechargé

  • Chargeur universel

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Sauvegarde de l'heure et de l'alarme

Station d'accueil universelle adaptée à tout type de smartphone avec câbles interchangeables

Station d'accueil universelle adaptée à tout type de smartphone avec câbles interchangeables

Fini l'enchevêtrement des câbles sur votre table de nuit. Ce radio-réveil est fourni avec trois connecteurs interchangeables vous permettant de charger votre iPhone, Android ou d'autres smartphones. Utilisez le câble Apple Lightning ou 30 broches avec un connecteur adapté à votre iPhone et/ou un connecteur micro-USB pour votre Android ou autre smartphone. Une fois le câble et la station d'accueil connectés, installez votre smartphone. Il commence immédiatement à se recharger. Les câbles sont bien rangés, hors de votre vue.

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.1

sur 6

64

Avis

12/08/2016

France

France

Acheteur vérifié

Un bon petit radio réveil avec supports de charge

c'est un bon petit radio réveil vraiment pas cher, tout simple, qui sert aussi de support de charge. Attention, ne vous attendez pas à lire votre musique avec, il est destiné à recharger votre mobile, rien de plus. Il y a deux alarmes réglables sur Radio ou Sonnerie Le + : connecté sur secteur, pas de piles polluantes, mais ceci dit, il y a des piles de sauvegarde, donc pas de panne de réveil Je recommande pour un usage quotidien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ3200 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ3200 Radio-réveil

28/12/2016

Nederland

Nederland

Prima

Ik bezit de wekkerradio nu 5 dagen,en ik ben er zeer tevreden mee.het geluid van de radio is goed en het display vind ik niet te fel.ik ben er zeer blij mee!!

Cet avis a été rédigé pour AJ3200 Klokradio

Cet avis a été rédigé pour AJ3200 Klokradio

16/04/2015

Suisse

Suisse

Parfait et simple

Un seul bémol pour ma part : les connecteurs lightning et 30 broches ne sont pas prévus pour y connecter un iPhone avec coque ou bumper! Donc je ne l'utilise que comme radio-réveil, (peut-être prévoir une plaquette pour boucher l'orifice). Sinon rien à redire, parfait et simple

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ3200 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ3200 Radio-réveil

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