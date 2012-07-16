Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
AJ3270D/12
Un réveil en musique avec votre iPod/iPhone
Commencez la journée du bon pied avec la musique de votre iPod/iPhone. Ce radio-réveil compact lit et charge les derniers modèles d'iPod/iPhone, même dans leurs étuis. Vous pouvez aussi vous réveiller avec la radio ou le buzzer.
avec connecteur 30 broches
pour iPod/iPhone
FM, double alarme
2 W
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
2.3
sur 6
58
Avis
snoopyplouf59
16/07/2012
France
le top de la simplicite d'utilisation
simplicité d'utilisation, excellent son, compact on peut meme utiliser l'iphone avec sa coque de protection Tiens peu de place idéal pour emmener en voyage la qualité philips!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Arrow54
20/05/2012
Nederland
Uitstekend
Een strak vormgegeven klokradio. Prima geluidskwaliteit. Grote, heldere cijfers in een rustige kleur. Handige koppeling met externe geluidsdrager.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3270D Klokradio voor iPod/iPhone
jacomotovo
15/07/2012
France
produit de bonne qualité
je trouve que l'affichage est trop lumineux pour un radio réveil et que les commandes non différenciés rendent l'utilisation difficile la nuit globalement bon rapport qualité prix
Cet avis a été rédigé pour AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone
Cet avis a été rédigé pour AJ3270D Radio-réveil pour iPod/iPhone