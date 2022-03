Plaque supérieure en bambou durable et renouvelable

Respecter l'environnement nécessite un certain effort créatif et technologique. Outre la démarche écologique justifiant l'utilisation du bambou pour fabriquer la partie supérieure de ce radio-réveil, ce matériau confère également à l'appareil une certaine élégance. Le bambou est non seulement un matériau agréable, mais il est aussi reconnu comme étant plus durable et renouvelable que les arbres. Caractérisée par une croissance rapide ne nécessitant ni engrais, ni pesticide, une tige de bambou peut être coupée dans les trois à cinq ans suivant sa plantation et être récoltée plusieurs fois. Par ailleurs, l'utilisation d'agents polluants pour la préparation du bambou à des fins industrielles reste limitée et les émissions de dioxyde de carbone sont minimales.