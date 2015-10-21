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Arrêté
AJ3570/12
Vivez écologiquement
Cet élégant réveil Philips AJ3570/12, composé de bambou pour sa partie supérieure et fabriqué avec des composants non nocifs, consomme très peu en mode veille et est doté d'un capteur de luminosité automatique pour économiser à chaque seconde.
Grand écran
Respecter l'environnement nécessite un certain effort créatif et technologique. Outre la démarche écologique justifiant l'utilisation du bambou pour fabriquer la partie supérieure de ce radio-réveil, ce matériau confère également à l'appareil une certaine élégance. Le bambou est non seulement un matériau agréable, mais il est aussi reconnu comme étant plus durable et renouvelable que les arbres. Caractérisée par une croissance rapide ne nécessitant ni engrais, ni pesticide, une tige de bambou peut être coupée dans les trois à cinq ans suivant sa plantation et être récoltée plusieurs fois. Par ailleurs, l'utilisation d'agents polluants pour la préparation du bambou à des fins industrielles reste limitée et les émissions de dioxyde de carbone sont minimales.
Soucieux d'être écologiquement responsable, Philips a toujours fait des efforts considérables en matière de recyclage. Or, les avantages du recyclage sont considérables. Cela permet de réduire le besoin en nouvelles ressources non renouvelables et soulage ainsi notre planète déjà appauvrie. Cela limite le besoin d'usines d'incinération et de terrains d'enfouissage, très néfastes pour les écosystèmes et l'environnement. Ce réveil est constitué d'un pourcentage élevé de matériaux recyclés : le boîtier est entièrement fabriqué à partir de plastique recyclé à 100 %, la documentation fournie avec est fabriquée à partir de papier recyclé à 100 % et l'emballage est constitué à 90 % de matériaux recyclés.
En réduisant l'utilisation de composants dangereux, Philips cherche à créer un environnement plus sûr pour l'humanité. Outre la conformité totale avec la directive RoHS, qui limite l'utilisation de produits chimiques couramment utilisés tels que le plomb, le cadmium et le mercure, nous avons restreint l'utilisation d'autres composants dangereux. Ainsi, les composés en PVC et BFR ne présentent aucune pièce, aucun circuit imprimé, aucun adaptateur et aucun emballage en plastique, ce qui réduit l'impact sur l'être humain et sur notre environnement lors de l'utilisation du produit ou de sa destruction.
2.6
sur 6
14
Avis
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3570 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3570 Radio-réveil
kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3570 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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Papy44
18/09/2013
France
Acheteur vérifié
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3570 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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