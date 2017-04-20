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Arrêté

Lecteur de CD

AZ318W/12

3.3

| (4) Avis

Profitez de votre musique partout où vous allez

Vous voulez écouter la musique stockée sur votre baladeur sans utiliser d'écouteurs ? Branchez-le simplement sur la prise USB Direct de ce lecteur de CD Philips et écoutez votre musique numérique préférée grâce aux puissantes enceintes.

Voir tous les avantages

Profitez de votre musique partout où vous allez

  • Design compact

  • USB

USB Direct pour musique MP3

USB Direct pour musique MP3

Grâce à la possibilité de transférer des fichiers, vous pouvez facilement accéder à plus de musique numérique grâce à la connectivité USB Direct intégrée.

Syntonisateur FM numérique

Syntonisateur FM numérique

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Spécificités Techniques

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3.3

sur 6

4

Avis

5
3
2

20/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

bon materiel, bonne qualite musicale

l'attribution d'un n° par fréquence n'est pas simple: la notice n'est pas explicite sur ce point, j'y ai renoncé, je change de fréquence manuellement (heureusement les deux stations que j'écoute ont des fréquences voisines!)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ318W Lecteur de CD

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ318W Lecteur de CD

26/12/2017

Deutschland

Deutschland

Gefällt, aber .....

Das Gerät gefällt sehr gut, bis auf eine Einschränkung. Ich habe es noch nicht geschafft, eine selbstgebrannte CD mit Copyrightfreien und Lizensfreien Aufnahmen im MP3-Format abzuspielen. Trotz verwendung unterschiedlicher Datenträger.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AZ318W CD-Soundmachine

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04/10/2017

Deutschland

Deutschland

AZ318W spielt vom USB-Anschluss keine .wav-Dateien

Zuerst habe mich über den USB-Anschluss gefreut! Aber leider musste ich bald feststellen, dass er keine .wav-Dateien abspielt. Schade :-( Ansonsten hält das Gerät, was es verspricht ;-)

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