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Arrêté

Signage SolutionsÉcran pour murs vidéo

BDL4777XH/00

Un public captivé
Impressionnez votre public avec de fantastiques murs vidéo. Grâce à des cadres ultra-fins et à de magnifiques images, offrez une expérience visuelle des plus mémorables.
Voir tous les avantages

avec des écrans aux cadres ultra-fins

Un public captivé

  • 47"

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Full HD

  • 800 cd/m²

Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins

Une expérience visuelle immersive grâce aux cadres ultra-fins

La nouvelle génération de murs vidéo est conçue avec les cadres les plus fins du secteur et des solutions d'alignement sophistiquées. Tirez le meilleur parti de vos contenus d'affichage dynamiques grâce aux cadres ultra-fins et donnez un maximum d'impact à votre message en évitant les cadres trop présents. Les cadres ultra-fins permettent de créer facilement des configurations de murs d'images de pratiquement n'importe quelle taille.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs

Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs

Le kit d'étalonnage avancé des couleurs commande la luminosité du rétroéclairage, normalise la courbe gamma et effectue un étalonnage automatique des niveaux de gris. Quelle que soit votre configuration (mur vidéo gigantesque, mosaïque, affichage de menus sur écran ou salle de contrôle), vous pouvez régler chaque écran sur les mêmes paramètres de couleur. Ce kit en option permet d'uniformiser les couleurs sur tous les écrans de votre réseau.

Spécificités Techniques

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