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Arrêté
140 cm (55 po)
Rétroéclairage direct par DEL
HD 1080p
700 cd/m²
Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus pour créer une vidéomosaïque sans recourir à des dispositifs externes. Il suffit d’un seul lecteur pour afficher le contenu sur 4 ou 40 écrans. Le contenu 4K est entièrement pris en charge; si vous affichez ce type de contenu sur quatre écrans, vous obtenez la meilleure résolution point-à-point possible.
Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Hoatschi
11/12/2018
Österreich
Ein optimales Reinigungsgefühl
Ich habe das Produkt kostenlos im Rahmen eines Protukttests erhalten. Über die Jahre habe ich nun bereits einige elektrische Zahnbürsten von div. hersteller verwendet, dieses Schallgerät von Philips ist im Gesamtpaket bislang womöglich die beste. Anders als ich es bisher gewohnt war, ist die Bürste sehr schlank und sehr leicht gehalten, wodurch das herkömmliche Gefühl von klobigen und gewichtigen elektrischen Zahnbürsten gleich weicht. Dieses Gerät kommt in ihrem Handling tatsächlich einer normalen Zahnbürste gleich. Ohne grobe Riffelungen sorgt das geringe Gewicht für ein gutes Handling. Dieses Gerät liegt einfach prima in der Hand und überzeugt mit zweckdienlichen Gestaltung. Hier ist auch praktisch, dass es nur wenige Bereiche gibt, die schwer zu reinigen sein könnten. Denn auf tiefe Einbuchtungen oder Rillen verzichtet man hier. Dies erleichtert die Reinigung sehr und hält das Gerät in einem sehr sauberen Zustand, was bei anderen Marken nicht der Fall ist. Der Akku gehört auch ganz klar zu den großen Stärken der Zahnbürste. Dieser hält bei zweimaliger Benutzung à zwei bis drei Minuten am Tag starke zwei Wochen. Meine bisherigen Zahnbürsten kamen bei weitem nicht an diese heran. Mit diesem starken Produktmerkmal begeistert die Philips Sonicare Schallzahnbürste ProtectiveClean 4500 schon mal sehr und auch in ihrem primären Einsatzgebiet, dem Zähneputzen gefällt das Gerät durchweg. An die erhöhte Vibration, gegeben durch den Schall, gewöhnt man sich nach kurzer Zeit und es hinterlässt ein angenehmes, sehr sauberes und glattes Gefühl im Mund. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät und kann es guten Gewissens weiterempfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Videowandmonitor BDL5588XH 140 cm (55"), direkte LED-Hintergrundbeleuchtung, Full HD, 700 cd/m²
Oui, je recommande ce produit
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