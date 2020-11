Rasez et taillez les poils sur tout le corps

Pour une utilisation sûre et confortable sur les aisselles, le torse et l'abdomen, les épaules, le pubis et les jambes. Le rasoir respectueux de la peau saisit et coupe les poils de différentes longueurs, sans nécessiter différents accessoires ou un contact entre la peau et des bords coupants.