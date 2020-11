Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux

Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis (équilibré, clair, puissant, chaud et vif) qui adaptent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez.