Une solution complète pour le visage et le corps avec 3 accessoires intelligents

Les accessoires spécialement conçus s’adaptent parfaitement aux courbes du corps et déclenchent les programmes les plus efficaces pour chaque partie du corps lorsqu’ils sont connectés. Visage : conception plate et petite fenêtre avec filtre UV. Corps : conception incurvée vers l’intérieur et grande fenêtre. Précision : conception courbée vers l’extérieur pour les zones difficiles d’accès.